Vergi Daireleri hafta sonu açık olacak

00’ e kadar Malatya’daki vergi daireleri açık olacak.

Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 28 Temmuz Cumartesi ve 29 Temmuz Pazar günü Malatya’da kadar tüm vergi dairelerinin açık bulundurulacağı bilgisi paylaşıldı.

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı sağlandığını belirtti. Ödenmesi gereken vergi ile diğer borçlara ait gecikme faizi ve gecikme zamlarının yerine Yİ-ÜFE oranında belirlenecek tutarın tahsil edileceğini kaydeden Poyraz, böylece bu tutarların üçte iki oranında azaltıldığını ve vergi aslına bağlı cezaların tamamen silindiğini söyledi.

Poyraz, vatandaşların yeni yapılandırma kanunu sayesinde geçmiş borçlarını taksitler halinde ödeyip ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebileceğini de kaydederek, 31 Mart 2018 tarihinden öncesine ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergilerin bu kanuna göre yapılandırılabileceğini dile getirdi. Ayrıca çok sayıda vatandaşı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezaların da kanun kapsamına girdiğini ifade eden Poyraz, “YURT-KUR üzerinden öğrenim kredisi alan öğrencilerin kuruma olan öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ecrimisil borçlarının da yine bu kanuna kapsamında ödenebilecektir” ifadelerine yer verdi.

Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, kanundan yararlanmak isteyen borçluların, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları gerektiğine dikkat çekerek, mükelleflerin vergi dairesinde yaşanabilecek muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmaması için başvurularını son günlere bırakmamalarını tavsiye etti.

Başvuruların bizzat bağlı olunan vergi dairesine gelerek, posta yoluyla, Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinden yada www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabileceğini belirten Poyraz, hafta sonu da vergi dairelerin açık olacağını söyledi.