Veteriner Hekimler Odasında yönetim değişikliği

Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında başkanlığa Ergün Koçar seçildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonunda gerçekleştirilen Malatya Veteriner Hekimler Odasının Genel Kurulunda 10 yıldır başkanlık görevini yürüten Ertuğrul Özdemir, yeniden aday olmazken, başkanlığa Ergün Koşar seçildi.

Genel Kurul sonrası bir konuşma yapan Koşar, veteriner hekimlik mesleğinin önemine değinerek, “Dünyanın en eski ve en saygın mesleklerinden olan veteriner hekimlik 1762 yılında ilk olarak Fransa'nın kentinde bilimsel olarak öğretilmeye başlamıştır. Türkiye'de ise 1842 yılında İstanbul'da eğitim hayatına başlamıştır” ifadelerine yer verdi.

Malatya'da 1992 yılında başlayan mesleki oda birliklerinin bugün itibariyle 191 üye ile faaliyete devam ettiğini dile getiren Koşar, “Malatya'da gerek kamuda gerek özel sektörde gerekse de kliniksel olarak çalışan fedakar meslektaşlarımızla beraber gece gündüz demeden hem insan sağlığı hem gıda güvenliği hem de hayvan sağlığı için hizmetler verdik ve veriyoruz vermeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yenilikçi faaliyetlerle mesleki olarak daha etkin bir rol üstleneceklerinin de altını çizen Koşar, “Oda olarak yerelde Malatya'mızın tarım ve hayvancılık politikalarında daha etkin rol alarak zor günlerde geçen ülkemizi yerli bir üretim politikasına ve gıda bazlı enflasyon oranının yeniden düzene girmesinde yerelde en güçlü desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.

Ülke genelindeki indirim seferberliğine veterinerler olarak katkıda bulunacaklarını da ifade eden Koşar, “Ülkemiz genelinde başlatılan enflasyona karşı mücadele kampanyasına siz değerli meslektaşlarımın da onayıyla başta tedavi aşamaları olmak üzere 2018 yılı faaliyet fiyat kararnamemizdeki fiyatlar üzerinden yüzde 10 indirim yaparak kampanyaya destek vermeyi ve veterinerler hizmet alanındaki bu desteğin de ülkemiz genelinde Malatya'mızdan başlatıldığını buradan kamuya duyurmak istiyorum” diye konuştu.

Ergün Koşar Başkanlığında yeni yönetim ise Ekrem Ayaz, Muharrem Kutlu, Mesut Aktağ ve Sami Altaş'tan oluştu.