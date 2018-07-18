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18 Temmuz 2018 19:23

Vicdansız sürücü köpeğe çarpıp kaçtı

Malatya’da köpeğe çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Vicdansız sürücü köpeğe çarpıp kaçtı

18 Temmuz 2018 19:23

Talihsiz köpek saatlerce acı içerisinde kıvrandı.


Fahri Kayhan Bulvarı Şeker Fabrikası mevkiinde meydana gelen kazada köpeğe çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sokak köpeği kazayı gören duyarlı vatandaşlar tarafından kaldırıma çıkartıldı.


Çarpmanın etkisiyle arka ayaklarını oynatamadığı görülen köpeğe vatandaşlar yiyecek ve su verdi. Saatlerce acı içerisinde kıvranan köpek daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.




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