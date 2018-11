Voleybol Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Baki Alpaslan oldu

Türkiye Voleybol Federasyonunun Teklifi ve Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğünün onayı ile ataması gerçekleştirilen Alpaslan, "Şimdiye kadar voleybola hizmet eden büyüklerimiz ve hala hizmete devam eden, genç kardeşlerimizle devam etmek isteyenlerin hepsi ile birlikte yürümek istiyorum. Başta Amatör Spor Kulüpler Federasyonu olmak üzere, tüm Kamu Kurum Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, spor kulüpleri, okullar, antrenörler ve voleybol insanları ile ivedilikle görüşme yaparak ilimizde voleybolumuzu daha yukarılara taşımak için uğraşacağız. Başta Valimiz ve belediye başkanları yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden başlayarak tüm okullarımızı beden eğitimi öğretmenlerimizi ziyaretlerde bulunarak kulüpleşmenin önünü açmak ve yeni voleybol sevdalıları kazandırmaktır gayemiz. İlimiz gençlik spor il müdürlüğüyle koordineli şekilde voleybola gönül vermiş tüm dostlarımıza ulaşıp yeni sevdalı gençler bulmak yolunda çaba sarf edeceğiz. Şimdiye kadar aile içerisinde bulunduğum sürece nasıl bir yükün altına girdiğimin farkındayım. Bu yükü taşımak için her türlü olumlu teklife açık olduğumu belirtmek isterim. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla yorulmazlar. Böyle güzide bir görevde yolumuza engel koymak isteyen kişi ve kuruluşların olamayacağına inancım tamdır. Malatyamız yapılan güzelliklere inandığı sürece her türlü desteği verecek karakterde bir ildir. Bu bir hizmet ve bayrak yarışıdır. Bu yarışta kimin ne kadar katkıda bulunduğunun hiçbir önemi yoktur. Önemli olan ailemizin ortaya koyduğu başarıdır. Voleybola yatkın öğrenci ve yetişkinlerin bulunduğu ilimizde, diğer branşlarda faaliyet gösteren kulüplerimiz ve kendini her zaman yenileyerek güncelleyen Gözlemci ve hakemlerimizle el ve gönül birliği ile hareket etmektir” diye konuştu.