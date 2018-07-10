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10 Temmuz 2018 12:59

Yabancı konuklar Malatya yemeklerine hayran kaldı

İslami Turizmin geliştirilmesi kapsamında Malatya’da bir araya gelen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) temsilcileri onurlarına düzenlenen programda yöreye ait yemeklere hayran kaldı.

Yabancı konuklar Malatya yemeklerine hayran kaldı

10 Temmuz 2018 12:59


Malatya Valiliğinin ev sahipliğinde 9-12 Temmuz tarihleri arasında Malatya’da düzenlenen ‘İslami Turizm Ekosisteminin İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinde Geliştirilmesi Destinasyon ve Sektör Geliştirme’ toplantısı kapsamında yabancı konuklar onuruna yemek düzenlendi. Bir restoranda gerçekleşen yemekte konuklara Malatya yöresine özgü damak tatları ikram edildi. Yemekleri oldukça beğenen konuklar, cep telefonları ile Malatya’nın meşhur yemeklerini görüntülediler. Yemekte bir konuşma yapan Malatya Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, bu program kapsamında Malatya’yı en güzel şekilde konuklara tanıtacaklarını ifade ederek, Malatya İslami turizm anlamın da potansiyeli yüksek bir şehrimiz. Ben inanıyorum ki sizleri buradan en güzel şekilde bir ev sahipliği ile uğurlayacağız” diye konuştu. Malatya yöresine ait türküler de seslendirilen gecede Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömeroğlu ilahi okudu.


İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından Malatya’da gerçekleştirilen ‘İslami Turizm Ekosisteminin İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinde Geliştirilmesi Destinasyon ve Sektör Geliştirme’ projesi kapsamında 15 İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) ülkesinden toplam 25 katılımcı 4 gün boyunca Malatya’da panel, eğitim ve saha çalışmasına katılacak.




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