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06 Temmuz 2017 17:25

Yakınca Pazaryerini kullanacak pazarcı esnafı düzenlenen kura çekimiyle belirlendi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından dizayn edilen yarı kapalı Yakınca Pazaryerini kullanacak pazarcı esnafı, düzenlenen kura çekimiyle belirlendi.

Yakınca Pazaryerini kullanacak pazarcı esnafı düzenlenen kura çekimiyle belirlendi

06 Temmuz 2017 17:25


Yeşilyurt Noterliği tarafından Yakınca Pazaryerinde yapılan kura çekiminde pazardaki 77 tezgahı kullanacak esnaflar belirlendi.


Kura çekimi öncesi konuşan Yeşilyurt Zabıta Müdürü İbrahim Bingül, esnaflara yeni yerlerinin hayırlı olmasını temenni ederek, “Kurada adı çıkmayan arkadaşlar için Temmuz ayının 15’ine kadar bir itiraz süremiz var. Kurada ismi çıkanlar ise 15 gün içinde gerekli evrakları getirip kaydını yaptıracak” dedi.


Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre ise, “Belediyemizden Allah razı olsun böyle bir pazar yaptı. Bundan muhtarımız Kadir Bey’in de çok büyük emeği var. Yapılan kura çekimi inşallah pazarcılar için hayırlı olur” şeklinde konuştu.




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