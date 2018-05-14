Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 12:06

Yakıt alan annelere gül sürprizi

Malatya’da bir akaryakıt istasyonunda, Anneler Günü nedeniyle gün boyu yakıt almaya gelen annelere gül verildi.

Yakıt alan annelere gül sürprizi

14 Mayıs 2018 12:06


Sivas Caddesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda her yıl olduğu gibi bu yılda anneler günü unutulmadı. Akaryakıt istasyonu çalışanları, gün boyu yakıt almaya gelen araçlarda ki bayan sürücüler ve yolculara gül takdim etti. İstasyon çalışanlarının gül jesti karşısında mutluluklarını gizleyemeyen bayan sürücüler, bu davranışlarından dolayı çalışanlara teşekkür etti. Akaryakıt İstasyonu yetkilisi Hakkı Pekel, bu yılda Anneler Günü’nde tüm kadın müşterileri unutmadıklarını ve gül ile Anneler Gününü kutladıklarını söyledi.


Annelerin hayattaki yerlerinin önemine dikkat çeken Pekel, tüm annelerin günlerini de kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
23
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç