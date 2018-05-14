Yakıt alan annelere gül sürprizi

Sivas Caddesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda her yıl olduğu gibi bu yılda anneler günü unutulmadı. Akaryakıt istasyonu çalışanları, gün boyu yakıt almaya gelen araçlarda ki bayan sürücüler ve yolculara gül takdim etti. İstasyon çalışanlarının gül jesti karşısında mutluluklarını gizleyemeyen bayan sürücüler, bu davranışlarından dolayı çalışanlara teşekkür etti. Akaryakıt İstasyonu yetkilisi Hakkı Pekel, bu yılda Anneler Günü’nde tüm kadın müşterileri unutmadıklarını ve gül ile Anneler Gününü kutladıklarını söyledi.

Annelerin hayattaki yerlerinin önemine dikkat çeken Pekel, tüm annelerin günlerini de kutladı.