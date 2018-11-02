Yakıt tankeri ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da yakıt tankeri ve hafif ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E.A. yönetimindeki 34 LD 0422 plakalı yakıt tankeri ile M.D. (52) idaresindeki 06 DH 3968 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.