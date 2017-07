Yalçın Ayhan: “Beklentilere karşılık verecek gücüm var”

Bu beklentilere de karşılık verecek gücüm var Allah’a çok şükür. Malatyaspor’u Süper Lig’de hak ettiği noktaya getireceğiz” dedi.

Sarı-siyahlı takımın yeni transferi Yalçın, kampta basın mensuplarına yaptığı açıklamada transferi ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Beklentilere karşılık verecek gücüm var”

Transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Yalçın, “Ben öncelikle Ertuğrul hocama, ekibine, takım arkadaşlarıma, başkanıma ve yönetici ağabeylerime teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sıcak bir karşılama oldu. Benden beklentileri biliyorum. Bu beklentilere de karşılık verecek gücüm var Allah’a çok şükür. Burada da bu sinerjiyi çok ciddi anlamda hissettim. İnşallah iyi bir kamp dönemi geçirip, Malatyaspor’u Süper Lig’de hak ettiği noktaya getireceğiz” diye konuştu.

“Her futbolcunun, her Müslüman’ın her gün şükretmesi ve çalışması gerekiyor”

Yalçın, ilerlemiş yaşına rağmen Süper Lig’in en iyi stoperlerinden birisi olarak gösterilmesiyle ilgili olarak ise, “Tabii iş ahlakı önemli. Bizler normal vatandaşlara göre kazançlarımız olsun, diğer etkenler olsun bunların bilincinde olmalıyız. Her futbolcunun, her Müslüman’ın her gün şükretmesi ve çalışması gerekiyor. Benim ilk prensibim çalışmak ve bulunduğum takımda sonuna kadar başarılı olmak. Çok şükür Allah da beni mükafatlandırıyor. Çalışıp Allah’a sığınıyoruz, o anlamada yapacak başka da bir şeyimiz yok. Dediğimiz gibi iyi bir kamp dönemi geçiyor. İnşallah Malatyaspor’u hak ettiği yere getireceğiz” şeklinde konuştu.

“Ertuğrul Sağlam, sinerjisi ve enerjisi yüksek bir insan”

2017-2018 Süper Lig fikstürünü de değerlendiren deneyimli futbolcu, şunları söyledi:

“Tabi, bakıldığında şu kolay maç, şu zor maç diye değerlendiremezsiniz. Her maçın farklı zorlukları var. Biz lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Çalışmalarımız da bu doğrultuda. Ertuğrul hoca, sinerjisi ve enerjisi yüksek bir insan. Tabii onda da kısa bir dönem çalışmamış olmanın verdiği hırs ve azim var. Bizi de bu anlamda iyi yerlere getireceğini düşünüyorum. Biz, öğrencileri olarak sahada ona yardımcı olacağız, o da saha kenarından bütün bilgi birikimini bize aks edecek. Bu anlamda başarı da gelecek diye umuyorum.”

“Hep birlikte büyük başarılara imza atacağız”

Tecrübeli savunmacı, son olarak Malatyalı taraftarlara kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, “Gerçekten Malatya halkına, tüm Malatyalılara çok teşekkür ediyorum. Sosyal mecralarda bana göstermiş oldukları ilgiden dolayı onlara müteşekkirim. Beklentilerin farkındayım, benim de bu beklentilere karşılık verecek gücüm var. İnşallah sahada bunları perçinleştirip, kendileri de 90 dakika yanımızda destek vererek hep birlikte büyük başarılara imza atacağız” ifadelerini kullandı.