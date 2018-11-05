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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Malatya’da bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Malatya'da bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Şeyh Bayram Mahallesi Galip Demirel sokakta bulunan bir apartmanın 1'inci katında yalnız yaşayan Hatice Şahin'den (50) 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Savcılık talimatı ile balkondan girdikleri evde Hatice Şahin'i yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulan polis ekipleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cesedi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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