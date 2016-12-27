Diğer
Kategoriler
27 Aralık 2016 17:57

Yama Dağı tamamlanmadığı için Malatyalılar Sivas’ı tercih ediyor

Yama Dağı tamamlanmadığı için Malatyalılar Sivas’ı tercih ediyor

27 Aralık 2016 17:57

Hekimhan’ın en yüksek zirvesi olan 2 bin 450 rakımlı Yama Dağı’nın, 2 bin metre civarındaki yükseltisine 2011 yılında inşa edilmeye başlanan Kayak Merkezi, aradan geçen 5 yıla rağmen bitirilemedi.
Dönemin Valisi Ulvi Saran’ın büyük bir yatırım olarak temelini attığı Yama Dağı Kayak Merkezi bir kış sezonunu daha boş geçirdi.
Tesisin aradan geçen 5 yıla rağmen henüz faaliyete geçirilemeyişi kış turizminden yararlanmak isteyen Malatyalıları çevre illere yöneltti.
-Malatyalılar kayak için Sivas’ı tercih ediyor
Kayak sporu için ders gören öğrenciler ve kayak sporunu icra etmek isteyen sporseverlerin ilk tercihleri arasında yakınlığından dolayı Sivas Yıldız Dağları var.
Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde yeni sezonda Yıldız Dağında yetişen genç sporcular ve Vali Davut Gül, meşaleler eşliğinde son günlerde yaşanan terör olaylarında şehit olanların anısına kayak gösterisi yaptı.
(MT-BRN-Y)
.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç