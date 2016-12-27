Yama Dağı tamamlanmadığı için Malatyalılar Sivas’ı tercih ediyor

Hekimhan’ın en yüksek zirvesi olan 2 bin 450 rakımlı Yama Dağı’nın, 2 bin metre civarındaki yükseltisine 2011 yılında inşa edilmeye başlanan Kayak Merkezi, aradan geçen 5 yıla rağmen bitirilemedi.

Dönemin Valisi Ulvi Saran’ın büyük bir yatırım olarak temelini attığı Yama Dağı Kayak Merkezi bir kış sezonunu daha boş geçirdi.

Tesisin aradan geçen 5 yıla rağmen henüz faaliyete geçirilemeyişi kış turizminden yararlanmak isteyen Malatyalıları çevre illere yöneltti.

-Malatyalılar kayak için Sivas’ı tercih ediyor

Kayak sporu için ders gören öğrenciler ve kayak sporunu icra etmek isteyen sporseverlerin ilk tercihleri arasında yakınlığından dolayı Sivas Yıldız Dağları var.

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde yeni sezonda Yıldız Dağında yetişen genç sporcular ve Vali Davut Gül, meşaleler eşliğinde son günlerde yaşanan terör olaylarında şehit olanların anısına kayak gösterisi yaptı.

(MT-BRN-Y)

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