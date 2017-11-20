Yamadağı Kayak Merkezi yol güzergahı belirlendi

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Yamadağı Kayak Merkezine giden yolun yapılması ile birlikte birinci derecede turizm alanı olan dağın turizm açısından çok önemli bir bölge konumuna geleceğini belirtti. Öztürk, "Araçların çıkamadığı, insanların hayvanlarla yolculuk ettiği patika yollar standart geliştirme ile birlikte vatandaşlarımız yaylalarına daha zahmetsiz, daha güvenli ve daha kısa sürede varabilecekler” şeklinde konuştu. Yama Dağı yaylasının temiz havası ve bol oksijeni ile turizm potansiyelinin de artacağını kaydeden Öztürk, “Yama Dağı bu turizm potansiyelini her yıl yaz ayında düzenlemiş olduğu Drijan Yama Yayla Şenlikleri ile pekiştirecektir” ifadelerine yer verdi.

Yama Dağı Kayak Tesisinin yaz aylarında atıl durumda kalmaması ve aynı zamanda yayla turizmine hizmet vermesi için gerekli yol güzergahının yapılması gerektiğini ifade eden Öztürk, “Bu açıdan bu yol bölgemiz için büyük önem taşımaktadır” dedi.

Turizm Master Planı çerçevesinde turizm gelişim bölgesi planlarının ihaleye çıkıldığını belirten Başkan Öztürk, “Yama Dağı Kayak merkezinin yol güzergahı belirlendi. Yolun rampa eğimi ve viraj açısından alternatif olarak ele alınan Başkınık Mahallesi ve Çimenlik Mahallesinden gelen yolun güney de olması ve daha az kar tutması nedeniyle daha uygun olacağının ortak kanaatine varıldı. Hasançelebi, Başkınık, Çimenlik, Keş ve Soğukpınar güzergahında standartların üstünde bir yol yapımı için ihale yapıldı, ihaleye sekiz firma katıldı” ifadelerini kullandı.

80 yıldır yapılamayan yatırımların 15 yıl gibi kısa bir süreye sığdırılmasının çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Öztürk, “Bölgemizde gerçekleştirilen bütün projelerde olduğu gibi bu projede de Yama Dağı yayla yolları için bizlerden desteğini esirgemeyen başta Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık, Malatya Valimiz Ali Kaban, İl Başkanımız Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.