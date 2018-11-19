YAPEX Fuarı'nda Akçadağ standı yoğun ilgi gördü

Antalya Expo Center'da düzenlenen YAPEX Yapı ve Restorasyon Fuarı'nda, Akçadağ Belediyesi tarafından açılan stant yoğun ilgi gördü.

Antalya Expo Center'da 14 Kasım tarihinde açılan ve içerisinde Türkiye'nin birçok yerinden belediye ile yapı ve restorasyon firmalarının yer aldığı YAPEX Yapı ve Restorasyon Fuarı'nda, Akçadağ Belediyesi'nin açmış olduğu stant ziyaretçi akınına uğradı.

Ziyaretçilere özellikle Akçadağ'da bulunan Levent Vadisi ve Sultansuyu Harası'nın tanıtımı yapılırken diğer Akçadağ ilçesine ait yöresel ürünlerin ikramı da yapıldı. Gelen ziyaretçilere Akçadağ İlçesinin tarihi hakkında bilgi verilirken, Akçadağ Belediyesi tarafından hazırlanan el broşürleri de ziyaretçilere dağıtılarak bilgiler verildi. Ziyaretçiler Akçadağ'ın kültürel tarihini inceleyerek Levent Vadisi'ne hayran kaldıklarını dile getirdi.

Akçadağ Belediyesi fuar kapsamında Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda' Levent Vadisi ve Seyir Terası Projesi ile Uygulama Ödülü'nün de sahibi oldu. YAPEX Yapı ve Restorasyon Fuarı'nda Akçadağ Belediyesini Fuara katılan Belediyelerin yanı sıra fuar alanında stant açan katılımcı firmalarda ziyaret etti.

Akçadağ Belediyesi açmış olduğu standı ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Tarihi Kentler Birliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'de ziyaret etti.