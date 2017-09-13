Yapımı süren köprü 11 mahalleyi birbirine bağlayacak

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, ilçeye bağlı mahallelerin ulaşım sorunlarını çözmek için önemli bir projeye imza attı. Güney Kuşak Yolu üzerinde yapılan ve 11 mahalleyi birbirine bağlaması nedeniyle büyük önem taşıyan köprü, tüm hızıyla yükseliyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapımı üstlenilen proje tamamlandığında, vatandaşlar ana yola inmeden Güney Kuşak Yolunu köyden köye dolaşabilecek.

Ürüsnü Deresi üzerinde yapılan projenin büyük bir ulaşım sorununa çare olacağını anlatan Akdemir, “Vatandaşlarımızın yıllardır çektiği yol sıkıntısını çözeceğiz. Daha önce köylere çıkıp D300 Elazığ-Malatya yoluna inmek zorunda kalıyorlardı. Bir köyden başka bir köye gidebilmek için sıkıntı çekiyorlardı. Bu köprü sayesinde tüm köyleri birbirine bağlamış olacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Akdemir güzergah ile ilgili "Şuan Erenli Mahallesinden giren bir hemşehrimiz Erdemli’ye geçecek, Erdemli’den Bent’e geçecek, Bent’ten sonra İkizpınar’a oradan da Kale’ye gelecek. Kale’den sonra Sarıot’a gelen biri ise köprünün üzerinden geçmek suretiyle Çanakçı, Tepebaşı, Salkımlı, Bağlıca, Mahmutdursun, Üçdeğirmen ve Kumluyazı’ya ulaşarak ana yola inecek. Yani bu köprü sayesinde vatandaşlarımız ana yola inmeden köyleri dolaşmış olacak” dedi.

Vatandaşların çektiği sıkıntıların yanı sıra köyler arasında irtibat kurulacağını da anlatan Akdemir, “Bu proje ile köylerimiz arasındaki mesafeleri de kısaltmış olacağız. Yeni çıkan patpat araçları var bu araçlar çok sayıda trafik kazasına sebep oldu. Bu iş makineleri D300 karayoluna inmek zorunda kalmadan, işlerini rahatlıkla yapabilecek. Hem yaylaya hem de tarım arazilerine sıkıntısız gidebilecek. Bu yol insanlarımıza büyük kolaylık sağlayacak” diye konuştu.