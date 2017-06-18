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18 Haziran 2017 16:37

Yardımeli Derneğinden 210 aileye gıda ve elbise yardımı

Yardımeli Derneği Malatya Şubesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla yardıma muhtaç 210 aileye elbise ve gıda yardımı yapıldı.

Yardımeli Derneğinden 210 aileye gıda ve elbise yardımı

18 Haziran 2017 16:37


Yardımeli Derneği yardıma muhtaçlara el uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda, son olarak Malatya’da yaşayan ve içinde yabancı uyrukluların da bulunduğu 210 çocuğa aileye elbise ve gıda yardımı yapıldı. Dernek binasında düzenlenen yardım programında yardım alan aileler bir hayli mutlu olurken, yardımda bulunanlara teşekkür etti.


Yardımeli Derneği Malatya Şube Başkanı Nihat Karadeniz ise, Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu ifade ederek, yardım konusunda kendilerine destek verenlere teşekkür etti.




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