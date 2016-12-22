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22 Aralık 2016 18:06

Yardımseverlerden öğrencilere yardım

Yardımseverlerden öğrencilere yardım

22 Aralık 2016 18:06

Yardım Sevenler Derneği Malatya Şubesi tarafından 133 öğrenciye yardım yapıldı.
Yardım Sevenler Derneği Malatya Şubesi Yeşilyurt ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesinde bulunan Şehit Şükrü Ulutaş İlkokul ve Ortaokulu’nda eğitim-öğretim gören 133 çocuğu sevindirdi.
Yardım paketlerinin verildiği törene Dernek Başkanı Emine Taşçı ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Vali Mustafa Toprak, Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, okul müdürü Hayrettin Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Malatya merkezden kilometrelerce uzakta olan ve çevredeki 11 köyden gelerek zor koşullarda eğitim gören 133 öğrenci Yardım Sevenler Derneği Malatya Şubesi tarafından verilen bot ve mont yardımı karşısında mutlu oldu. Çocuklara verilen kıyafet yardımının yanı sıra ailelere de gıda yardım paketi teslim edildi.
Törende konuşan Dernek Başkanı Emine Taşçı, “133 öğrencinin yüreklerini ve bedenlerini ısıtmaya geldik ve buraya gelirken yolları görünce ‘iyi ki yardım için bu köy okulunu seçmişiz’ dedik. Bu çocuklar pırıl pırıl, onları topluma kazandırmamız gerekiyor, eğitim olduğu zaman ülkemiz kalkınır” diye konuştu.
Yardım törenine katılan Vali Toprak ise konuşmasında “Ben bile gelirken yolların bu kadar kötü olduğunu düşünmedim. Bu okulu nerden buldunuz? Ne iyi etmişsiniz” diyerek yardımda bulunan dernek üyelerine teşekkür etti.
Vali Toprak öğrencilere “Sizler eğitimin bir parçasısınız, derslerinize iyi çalışarak verilen imkanların karşılığında vefa borcunu ödeyeceğiz” dedi.



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