Yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgiye vurgu yapıldı

Acil Tıp AD başkanı ve ATUDER Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Oğuztürk ‘ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander’in ‘yaşam İle ölüm arasındaki ince çizgide Acil tıp vardır’ sözünden yola çıkarak ilk toplantı konusunun hayata bağlayıcı yaşam desteği uygulamaları olması kararını aldı. Oğuztürk, “Malatya Acil Tıp Günleri, Türkiye acil tıbbına katkı anlamında daha geniş kitlelere ulaşarak her yıl geleneksel olarak tekrarlanacaktır” dedi. Genç ATUDER Başkanı Dr. Burak Katipoğlu’nunda yer aldığı, Türkiye’nin birçok ilinden 100 e yakın hekimin katıldığı Resusitasyon konulu toplantının açılışında konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, acil tıbbın ve hayata bağlayıcı yaşam destek uygulamalarındaki güncel yaklaşımların önemine vurgu yaparak katılımcılara başarılı bir toplantı olmasını diledi. Teorik ve maket pratik eğitimlerinin de yer aldığı eğitimin sonunda katılımcılara belgeleri takdim edildi.