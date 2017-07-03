Yaşlı adama çarpan sürücü kaçtı

Kaza, Emeksiz kavşağı Şehit Üst Teğmen Selim Keskinkılıç alt geçidi mevkinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Zeynal Kaydı’ya R.B. (57) yönetimindeki 44 BR 465 plakalı kamyon çarptı. Yayaya çarptıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçan sürücüyü, çevredeki vatandaşlar yakalamaya çalışsa da başarılı olmadı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırdı.

Polis kazaya karışan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.