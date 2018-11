Yaylacılara kar uyarısı

Malatya'da yüksek kesimlerindeki yaylalarda kar yağışının etkisini göstermesiyle yaylalarda kalanların, şehre dönüş başladı. Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ‘ da mağduriyet yaşanmaması için yaylalarda kimsenin kalmaması konusunda uyarıda bulundu. Akın yaptığı açıklamada, her yıl yaşanan kar yağışı ve yaylalarda mahsur kalma olaylarını hatırlatarak, “Yaklaşık bir aydır yaylacılar inmeye başladı ama halen kalanlar var bunların da bir an önce dönmesini bekliyoruz Her yıl kışın yaklaşmasıyla beraber yayla dönüş yolunda bazı sorunlar yaşanıyor. Burada yaylacılarımızı uyarıyoruz, Malatya'da kar yağışı başladı Yaylaya çıkanların bu duruma dikkat etmelerini istiyoruz. Geçmiş yıllarda bu hep sıkıntı olmuştu. Yollarda kalıyorlar, hayvanları telef oluyor ve kendileri sıkıntı yaşıyor. Yetiştiricilerimizin bu sıkıntıyı yaşamaması için burada uyarıyoruz, kışın yaşadıkları yerlerine gelmelerini istiyoruz ”şeklinde konuştu.