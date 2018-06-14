Yaz Futbol Okulu antrenmanlara başladı

2004-2010 doğumlu çocukların katılabildiği yaz okulu Nurettin Soykan Tesisleri’nde neşeli bir ortamda sürüyor.

Yaz Futbol Okulunda yeteneğiyle hocalarının beğenisini kazanacak futbolculara sarı-kırmızılı kulüp tarafından lisans çıkarılacağı belirtildi.

Yaz okulu hakkında açıklamalarda bulunan Altyapı sorumlusu Murat Uçkun "Yaz okulumuz başladı. Yoğun bir ilgi ve talep var. 6 antrenör ve 2 masör eşliğinde sağlıklı bir ortamda çalışmalarımız devam ediyor. Antrenmanlarımız Salı, Perşembe ve Cumartesi günlerinde saat 17:00-19:00 arasında yapılıyor. Çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerine gayret gösteriyoruz. Küçük yaş gruplarımıza oyuncu kazandırma adına futbol okullarımız önemli bir yer teşkil ediyor. Yaz okulunda yetenekli olan oyuncuları kulüp bünyesine kazandıracağız" diye konuştu.