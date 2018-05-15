Yazar olacak çocuklar Gülbent’i ağırladı

Büyükşehir Kent Konseyi Fethi Gemuhluoğlu Konferans Salonunda düzenlenen söyleşi programına Atatürk Ortaokulundan 70 öğrenci katıldı.

Yazarlık hayatına nasıl başladığını anlatarak programa başlayan Cem Gülbent, askerlik yıllarında ayağında yaşadığı problemin yazarlık hayatında dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Kitap yazmanın dört püf noktası

Yazmaya hevesli olan çocuklara önerilerde bulunan Gülbent yazmak için dört püf noktanın çok önemli olduğunu ifade ederek, bu dört püf noktalanın çok kitap okumak, çok yazmak, merak duygusu uyandırmak ve değerlerimize ve kültüre uygun yazmak olduğunu söyledi.

Kitap yazarken kullanılacak dilin kitabın akıcı olması ve okuyucu sıkmaması için oldukça önemli bir unsur olduğunu söyleyen Gülbent, “Konuşmalarınızla bir insana her şeyi yaptırabilirsiniz yeter ki inandırıcı ve düzgün bir dil kullanın” dedi.

Çocuklar Yazar Cem Gülbent’e, "Paradokya kitaplarının isim kaynağını nedir İlk yazdığın kitabı hangisiydi Kitaplarınızı yazarken nelerden ilham aldınız Bu güne kadar kaç kitap yazdınız" gibi çeşitli sorular yöneltti.

Program sonunda çocuklar, Büyükşehir Kent Konseyi tarafında hediye edilen kitapları Cem Gülbent’e imzalatıp birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.