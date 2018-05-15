Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 18:18

Yazar olacak çocuklar Gülbent’i ağırladı

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin organize ettiği “Yazar Olacak Çocuk” programı kapsamında yazar öğrenci buluşmalarının son konuğu Yazar Cem Gülbent oldu.

Yazar olacak çocuklar Gülbent’i ağırladı

15 Mayıs 2018 18:18


Büyükşehir Kent Konseyi Fethi Gemuhluoğlu Konferans Salonunda düzenlenen söyleşi programına Atatürk Ortaokulundan 70 öğrenci katıldı.


Yazarlık hayatına nasıl başladığını anlatarak programa başlayan Cem Gülbent, askerlik yıllarında ayağında yaşadığı problemin yazarlık hayatında dönüm noktası olduğunu ifade etti.


Kitap yazmanın dört püf noktası


Yazmaya hevesli olan çocuklara önerilerde bulunan Gülbent yazmak için dört püf noktanın çok önemli olduğunu ifade ederek, bu dört püf noktalanın çok kitap okumak, çok yazmak, merak duygusu uyandırmak ve değerlerimize ve kültüre uygun yazmak olduğunu söyledi.


Kitap yazarken kullanılacak dilin kitabın akıcı olması ve okuyucu sıkmaması için oldukça önemli bir unsur olduğunu söyleyen Gülbent, “Konuşmalarınızla bir insana her şeyi yaptırabilirsiniz yeter ki inandırıcı ve düzgün bir dil kullanın” dedi.


Çocuklar Yazar Cem Gülbent’e, "Paradokya kitaplarının isim kaynağını nedir İlk yazdığın kitabı hangisiydi Kitaplarınızı yazarken nelerden ilham aldınız Bu güne kadar kaç kitap yazdınız" gibi çeşitli sorular yöneltti.


Program sonunda çocuklar, Büyükşehir Kent Konseyi tarafında hediye edilen kitapları Cem Gülbent’e imzalatıp birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç