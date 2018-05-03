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03 Mayıs 2018 16:07

Yazar olacak çocuklar, yazarlar ile bir arada

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.

Yazar olacak çocuklar, yazarlar ile bir arada

03 Mayıs 2018 16:07

Ş işbirliğinde başlatılan ‘Yazar Olacak Çocuk” programının ilk konuğu Eğitimci-Yazar Mehtap Şenkaya oldu.


7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür programına katılan Mehtap Şenkaya, Büyükşehir Kent Konseyi’nde Vakıfbank Anaokulu’ndan gelen öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklara kitap okumanın faydalarından bahseden Şenkaya, okumanın insanları geliştirebilecek en önemli unsur olduğunu ifade etti. Anaokulu öğrencileriyle Sanat Sokağı’nda bir dizi etkinlik yapan Şenkaya, çocuklarla beraber Masal İstasyonu etkinliğini gerçekleştirirken, çocukların etkinlik sırasındaki tutum ve davranışları eğlenceli anlara sebep oldu. Çocuklar düzenlenen programdan çok memnun kaldıklarını belirterek, Kent Konseyi Çocuk Meclisine teşekkür etti.


Program sonunda Eğitimci -Yazar Mehtap Şenkaya, anaokulu öğrencilerine yazmış olduğu kitapları imzalayarak çocuklara hediye etti. Programın sonunda ise öğrenciler Şenkaya ile hatıra fotoğrafı çekti.




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