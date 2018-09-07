Yazıhan Kaymakamı Akça’ya veda yemeği

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk tarafından düzenlenen yemeğe Kaymakam İdris Akça’nın yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Ateş, daire müdürleri, muhtarlar ve kaymakamlık çalışanları katıldı.

Programın açılışında konuşan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, her vedada ve ayrılıkta bir hüzün ve burukluğun olduğunu ifade ederek “Bizde bu burukluğu şuan yaşıyoruz. Belediye başkanlığı döneminde sizinle birlikte üçüncü kaymakamımızla görev yapmak kısmet oldu. Sizlerden memnunuz” ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Akça’ya, Yazıhan Kaymakamlığının yanı sıra Suriyelilerin barındığı konteyner kent idareciliğinin de verildiğini belirten Öztürk, “Konteyner kent gibi 10 bin nüfuslu bir yerde idareciliği yaptınız, zamanınızın çoğunu orada harcamak zorunda da kaldınız, ama verilen görevi layıkıyla yaptığınıza müşahitlik ediyoruz. Yazıhan’da da bir eksiklik hissettirmediniz, şükranlarımızı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Vali Yardımcılığı görevine atanan Kaymakam İdris Akça ise, onuruna verilen veda yemeğine katılan herkese teşekkür ederek “Yazıhan’a 22 Aralık 2016 yılında geldi. 20 aydan biraz fazla oldu, buraya kış ayında geldik artık sonbaharda daha serin bir memlekete gidiyoruz” diye konuştu.

Yazıhan Kaymakanlığı’nın yanı sıra Malatya Vali Yardımcılığı ile Konteyner Kent yöneticiliği görevini de üstlendiğini belirten Akça, “En önemli şey olan devletin şefkatli, merhametli yüzünü gösterme çalıştık. Keşke Yazıhan’a biraz daha zaman ayırabilseydik. Hayatımızda bir tecrübeyi de yaşadık Suriyeli misafirlerimize da idarecilik yapma fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı.

Veda yemeğinde ayrıca Belediye Başkanı Öztürk tarafından Kaymakam Akça’ya, bölgenin ünlü kilimlerinden hediye etti.