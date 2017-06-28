Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 12:17

Yazıhan Kültür Merkezinde çalışmalar devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yazıhan ilçesinde 2 dönümlük alan üzerine kurulan Kültür Merkezinde çalışmalar devam ediyor.

Yazıhan Kültür Merkezinde çalışmalar devam ediyor

28 Haziran 2017 12:17


Geçtiğimiz aylarda kaba inşaatı tamamlanan kültür merkezinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır incelemelerde bulunarak, konuyla ilgili açıklamalar yaptı.


Gezide Başkan Çakır’a Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti il Başkanı Hakan Kahtalı ile Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı.


“Farklı bir mimariye sahip”


Büyükşehir Belediyesinin Yazıhan’a çok farklı bir mimariye sahip kültür merkezi yaptığını belirten Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Büyükşehir Belediyesinin ilçelerin kalkınmasında üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını söyledi.


Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerle ilçelerdeki yaşam kalitesini artığını ifade eden Öztürk, “Yapımı devam eden kültür merkezimiz tüm ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek donanıma sahip olacak. Bu merkez, ilçemize ayrı bir güzellik katacağı gibi, insan hayatını da renklendirecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.


“Önemli değerler katacak”


Yoğun bir tempoyla çalışmaya devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, ilçelerin genelinde çok büyük yatırımlar yaptıklarını ve bu yatırımların Malatya’ya önemli değerler katacağını söyledi.


Yeni kültür merkezinin Yazıhan’ın çehresini değiştireceğini ifade eden Başkan Çakır, “Yazıhanımıza yakışacak çok güzel bir projeyi hayata geçirdik. Her türlü eğitim ve öğretim bu merkezde yapılabilecek. Çocuk, genç, kadın her yaşta insan buradan faydalanabilecek. 2 bin metrekarenin üzerinde kapalı alana sahip merkezin bin 500 metrekare yeşil alanı olacak” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
39
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:50
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:36
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:54
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!