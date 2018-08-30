Yazıhan’a 4 yılda 13 milyon TL’lik yatırım yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ile birlikte, Yazıhan mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yaptı.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ile birlikte muhtarları dinlediklerini belirten Mumcu, MASKİ’nin 13 ilçenin tamamında 12 bin 400 metre karede hizmet veren bir kurum olduğunu ifade ederek “Şuan bin 273 mezra ve 720 mahallemizin tamamıyla ilgili sorunların, eksiklerin hepsini hafızasına kaydetmiş bir kurumuz” ifadelerini kullandı.

4 yılda Yazıhan’a yaptıkları yatırımın tutarının 13 milyon 500 bin TL olduğunu vurgulayan Mumcu, “Bu rakam belki bundan sonra yapılacakların sadece üçte biridir. Bir plan bir program dahilinde bütün ilçelerimizin mahalle bazında, mezra bazında sorunları zaman içerisinde mutlaka çözülecektir. Yazıhan’da biliyorsunuz Karasu önemli bir su kaynağımız. Burada ana hattımızı besleyen kaynağımızdaki pompalarımızı güçlendirdik. İnşallah 10-15 gün içerisinde bir pompa takviyesiyle birlikte bunun da montajını yapacağız. Durucasu’ya bölgeye daha iyi hizmet vermesi bakımından büyük bir depo düşünüyoruz. Bu bağlamda bende hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ise, ilçelerine gösterilen ilgiden dolayı MASKİ Genel Müdürü Mumcu ve çalışanlarına teşekkür ederek, “Sayın genel müdürümüzün farklı bir çalışma sistemi var. İlçelerimizi ziyaret edip, MASKİ ile ilgili hizmetleri yerinde görmek, varsa sorunları acilen gidermek gibi bir sistemle çalışıyor. Ben bu vesileyle yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.