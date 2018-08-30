Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 16:52

Yazıhan’a 4 yılda 13 milyon TL’lik yatırım yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, 4 yılda Yazıhan’a yaptıkları yatırımın tutarının 13 milyon 500 bin TL olduğunu söyleyerek “Bu rakam belki bundan sonra yapılacakların sadece üçte biridir” dedi.

Yazıhan’a 4 yılda 13 milyon TL’lik yatırım yapıldı

30 Ağustos 2018 16:52


Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ile birlikte, Yazıhan mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yaptı.


Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ile birlikte muhtarları dinlediklerini belirten Mumcu, MASKİ’nin 13 ilçenin tamamında 12 bin 400 metre karede hizmet veren bir kurum olduğunu ifade ederek “Şuan bin 273 mezra ve 720 mahallemizin tamamıyla ilgili sorunların, eksiklerin hepsini hafızasına kaydetmiş bir kurumuz” ifadelerini kullandı.


4 yılda Yazıhan’a yaptıkları yatırımın tutarının 13 milyon 500 bin TL olduğunu vurgulayan Mumcu, “Bu rakam belki bundan sonra yapılacakların sadece üçte biridir. Bir plan bir program dahilinde bütün ilçelerimizin mahalle bazında, mezra bazında sorunları zaman içerisinde mutlaka çözülecektir. Yazıhan’da biliyorsunuz Karasu önemli bir su kaynağımız. Burada ana hattımızı besleyen kaynağımızdaki pompalarımızı güçlendirdik. İnşallah 10-15 gün içerisinde bir pompa takviyesiyle birlikte bunun da montajını yapacağız. Durucasu’ya bölgeye daha iyi hizmet vermesi bakımından büyük bir depo düşünüyoruz. Bu bağlamda bende hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ise, ilçelerine gösterilen ilgiden dolayı MASKİ Genel Müdürü Mumcu ve çalışanlarına teşekkür ederek, “Sayın genel müdürümüzün farklı bir çalışma sistemi var. İlçelerimizi ziyaret edip, MASKİ ile ilgili hizmetleri yerinde görmek, varsa sorunları acilen gidermek gibi bir sistemle çalışıyor. Ben bu vesileyle yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç