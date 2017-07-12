15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle şehitlik ziyaretleriyle başlayan etkinlikler Yazıhan Kaymakamı İdris Akça, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Yazıhan Ak Parti İlçe Başkanı Veysel Ateş, Güvenlik güçleri ve kurum amirlerinin katılımı ile Yazıhan Merkez Caminde mevlit okutulması ile devam etti. Anma etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Öztürk, "15 Temmuz 2016 FETÖ / PDY’nin darbe girişimi de başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı, emin duruşu ve milletin ortak kararlılığı ve mücadelesi sonucu, halkın devletiyle ve hükümetiyle birlikte dik durmasıyla engellenmiştir. Bu tür girişimlere ve terör örgütü yapılanmalarına karşı daha güçlü ve kararlı olan milletimiz, dünyaya örnek olacak şekilde darbeye karşı darbe yapan millet olarak tarihe geçmiştir. Bu azim ve kararlılık ile milli birliğe, beraberliğe ve değerlerine sahip çıkmıştır. Bu hain darbe teşebbüsü sadece devlete değil, bizim irademize de yapılmıştı. Bayrağımıza, ezanımıza, devlet kurumlarımıza, devlet büyüklerimize, hak ve özgürlüklerimize kasteden bu alçak girişim, milletimizin kahramanca savunması ile püskürtüldü. Milletimiz canı pahasına darbecilerin silahlarına engel olarak devletini, iradesini ve demokrasisini kurtardı. Darbe girişimine karşı koyan şehitlerimizin verdiği mücadele ile vatan büyük bir uçurumun köşesinden döndü. Şehitlerimize çok şey borçluyuz. Şehitlerimizden geriye kalanlar bize emanettir. Emanetler başımızın tacıdır. Yeri geldiği zaman hepimiz bu vatan için şehit olmak için geri durmayacağız. Kanımızın son damlasına kadar, son ferdin son canına kadar bu toprakları, bu devleti korumaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ayrıca kahraman gazilerimize de esenlikler diliyorum. Onların gösterdikleri bu fedakarlık sayesinde bugün vatanımızda milletimizle huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Bu nedenle onlara hep minnettarız ve minnettar olacağız" dedi.

“Tankların karşısında sapasağlam ve dimdik durarak göstermiştir”

Kaymakam İdris Akça ise yaptığı açıklamada, "Devletin, sivil toplumun, bürokrasinin, seçilmişlerin ve kolluk kuvvetlerinin yan yana olduğu sürece bu vatanı bölmek asla kolay olmayacaktır. Bir ülkede tüm toplumsal ve siyasal yapıların birlikte aynı ülküyü paylaşması, ortak hareket etmesi o ülkenin selameti ve istikrarı için en büyük garantidir. Türk Siyasal Hayatında kara birer leke olarak hatırlayacağımız darbe dönemlerinin ardından, bugün millet ’tek vatan, tek bayrak, tek millet’ diyerek demokratik yollarla seçilmiş hükumeti devirmeye çalışan bir terör örgütüne gereken cevabı, sokağa inerek ve tankların karşısında sapasağlam ve dimdik durarak göstermiştir. Hepimiz şunu iyi bilmeliyiz. Bu vatan hepimizin vatanımızı seviyorsak, milletimizi seviyorsak işimizi iyi yapacağız. Vatanımıza, devletimize, demokrasimize her şart ve durumda sahip çıkacağız. 15 Temmuz gecesi bize bunu göstermiş, demokrasinin teminatı olan millet kazanmıştır. Aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.