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29 Mayıs 2018 15:32

Yazıhan’da 20 km’lik grup yolu asfaltlanıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yazıhan ilçesinin en önemli grup yollarından biri olan Durucasu, Kömüşhan, Bereketli, Mısırdere, Başpınar, Hamidiye Yazıhan grup yolunu asfaltlıyor.

Yazıhan’da 20 km’lik grup yolu asfaltlanıyor

29 Mayıs 2018 15:32


Şehir genelinde yol yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Yazıhan’ın 20.5 kilometre uzunluğundaki grup yolunu standartlara uygun hale getiriyor. Grup yolu Sürür, Durucasu, Kömüşhan, Bereketli, Mısırdere, Başpınar mahallelerinin de ulaşımını sağlıyor. 3 kat genişletildi. Geçtiğimiz yıl grup yolunda genişletme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi yolu 4 metre genişlikten 12 metre genişliğine çıkarmıştı. Grup yolunun Durucasu bölgesinde köprü genişletme çalışmaları ise bu yıl yapılacak. Grup yolunda stabilize çalışmalarının devamında yolu sathi asfalt ile kaplayan Büyükşehir Belediyesi, bölgenin önemli bir sorununu çözmüş olacak.


Yapılan çalışmaları değerlendiren bölge halkı, Malatya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yol çalışmalarının çok kaliteli olduğunu söyledi.




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