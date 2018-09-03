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03 Eylül 2018 16:08

Yazıhan’da 4 mahallenin daha ulaşım sorunu çözüldü

Yazıhan ilçesinde asfaltlama, yol genişletme, yeni yol açma çalışmalarının yanı sıra, ilçe merkezinde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi 4 mahallenin daha ulaşım sorununu çözdü.

Yazıhan’da 4 mahallenin daha ulaşım sorunu çözüldü

03 Eylül 2018 16:08


Büyükşehir Belediyesi, Yeniyol Mahallesi ile Böğürtlen Mahallesinin ulaşımını sağlayan grup yolunun 1.3 kilometrelik bölümü ile Özdoğanlar Mahallesini Yeniköy Mahallesine bağlayan 1.5 kilometre uzunluğundaki yolda sathi kaplama asfalt çalışmalarını tamamladı.


İlçede yeni yol açma ve genişletme çalışmaları da yapan Büyükşehir Belediyesi Böğürtlen Mahallesini Çavuş ve Tahtalı Mahallelerine bağlayan 600 metrelik yeni bir yol açtı. Boztepe Mahallesini Koşar Mahallesine bağlayan 11 kilometrelik grup yolu genişletildi.


Yapılan asfalt çalışmalarını değerlendiren Yazıhanlılar, hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ettiler.




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