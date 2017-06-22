Yazıhan’da öğrencilere eşofman ve spor ayakkabı desteği

Yazıhan Belediyesi sosyal sorumluk projesi kapsamında Kuran Kursunda eğitim alan bin öğrenciye eşofman ve spor ayakkabı hediye etti. Burada konuşan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Ramazan ayının bereket ayı olduğunu belirterek “Yazıhan Belediyesi Ramazan ayında ‘biz biriz, sofralarda beraberiz’’ sloganı ile hemşehrilerimizle buluştuk.

Kadir Gecesinde beşinci iftar sofrasını düzenlediklerini belirten Öztürk, “Bunun yanı sıra 500 aileye gıda yardımı ve bin öğrenciye eşofman ile spor ayakkabı yardımı yaptık. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında başta geleceğe Işık tut ekibine ve buna vesile olan Melekbaba ilköğretim okulu Müdürümüz Nevzat Kıroğlan’a ve hayırsever vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“İnsana yapılan yatırım, yarına yapılan yatırımdır”

Sosyal belediyecilik kapsamında ürettikleri her hizmetin merkezine insanı oturttuklarını belirten Başkan Öztürk, “Bizim hizmet anlayışımız ve prensibimizin temelini insan oluşturuyor. Çünkü biz biliyoruz ki, insana yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Bu bağlamda ilçemizde birbirinden farklı sosyal projeler üreterek insanımızın yanında olmaya çalışıyor, onları üretmeye, topluma faydalı olmaya teşvik edici adımlar atıyoruz. İnsanımıza sosyal ve kültürel alanlarda da hizmet ediyoruz, spor ve sanatsal alanlarda hizmet ediyoruz. Eğitime destek veriyoruz zira geleceğimiz eğitimle şekillenecek. Spora destek veriyoruz çünkü gençler enerjilerini ancak sporla doğru ve disiplinli bir şekilde kullanabiliyor. Bizim kültürümüze örf ve adetlerimize yakışır gençleri yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Kısaca Yazıhan Belediyesi olarak yaşamın her alanında varız ve sürekli çalışıyoruz. Hal böyle olunca, sosyal sorumluluğunun farkında olan bir belediye olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da sahipsiz bırakmıyoruz. Allah’ın rızasını kazanma arzusuyla hiç bir ayrımı gözetmeden ihtiyaç sahibi herkese imkanlarımız ölçüsünde yardım etmeye çalışıyoruz. Bizim için tek kriter var, o da gerçekten ihtiyaç sahibi olması. Ramazan Bayramından önce Yazıhan’daki ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını mutlu etmek istedik. Bu düşünceyle bin çocuğumuza hediye eşofman takımı ve spor ayakkabı, beş yüz aileye gıda yardım paketi hazırladık. Bu hediyeleri çocuklara vererek onların bayrama mutlu girmelerini ve bayramı mutlulukla geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Onları sevindirebildiysek, ne mutlu bizlere” ifadelerine yer verdi.

Yazıhan Kaymakamı İdris Akça ise Kaymakamlık olarak her zaman yardıma muhtaç ailelerin yanında olduklarını ifade ederek “Bu çerçevede ekonomik güçten yoksun ailelerimizin yanında olmaya çalıştığımız gibi, kapılarımızı muhtaç olan herkese açmış durumdayız. Bu seferberliğimiz devam edecek. İşte ilçemizdeki çocuklar ve gençlerle bir araya gelişimiz de, taşıdığımız hem sosyal hem de dini sorumluluğun bir gereğidir. Bayramlar sevinç günleridir. Toplumda bu sevinci ve huzuru herkesin tatması gerekir. Gelecek nesillerin daha iyi şartlarda yetişmesini sağlayabilmek için hepimize birtakım görevler düşmektedir Ama çocukların hele de yetim ve öksüz olan yavrularımızın sevinmeleri, yüzlerinde gülücüklerin olması ise her şeye bedeldir. Bu amaçla ilçemizde ilk defa farklı bir faaliyet gerçekleştirerek yetim ve öksüzlerin tespitini yaptık ve çocukların ihtiyacı olan eşofman ve spor ayakkabı hediye ederek onların hem spora olan ilgisini hem de kuran kursuna olan ilgilerini arttırmak amacı ile dağıtımı Kuran kurslarında gerçekleştirdik. Bayram sevincini doyasıya yaşamalarını sağlamaya çalıştık. Bu vesile ile başta Geleceğe Işık Tut sosyal sorumluluk projesi kurucularına okul müdürümüz Nevzat Kıroğlan ve hayır sever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah hayır sahiplerinden razı olsun” diye konuştu.