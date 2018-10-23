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Yazıhan'ın çehresi değişti

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yazıhan İlçesi’nde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında 11 caddede düzenleme çalışmaları yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yazıhan İlçesi'nde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında 11 caddede düzenleme çalışmaları yaptı.


Malatya'ya yakın ilçelerinden biri olan ve son yıllarda büyük gelişim gösteren Yazıhan ilçesinde yatırım ve hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilçenin caddelerini modern bir görünüme kavuşturdu.


Üstyapı çalışmaları kapsamında Yazıhan İlçesi'nin caddelerini sıcak asfalt ile kaplayan Büyükşehir Belediyesi 7 kilometrelik asfalt çalışmasında 8 bin ton asfalt kullandı. Kaldırım ve perde duvar çalışmalarının da yapıldığı caddelerde ince işler yapılıyor.


Örnek iş birliği


İlçenin asfalt çalışmasını Büyükşehir yaparken, perde duvar ve kaldırım işçiliğini ise Yazıhan Belediyesi yaptı. Yapılan çalışmaların malzeme desteğini de yine Büyükşehir Belediyesi sağladı. Yazıhan Belediyesi ile ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucunda caddeler nezih bir görünüme kavuşturuldu.


Çalışmalar kapsamında Cumhuriyet, Özgürlük, Barış, Vatan, Hekim, Hidayet, Lise, Pınar, İstasyon, Güven, Abdurrahman Serttaş Caddeleri standartlara uygun hale getirildi.


Yapılan çalışmalardan son derece mutlu olduklarını ifade eden Yazıhanlılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür etti.

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