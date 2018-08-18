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18 Ağustos 2018 19:28

Yeni festival ve mesire alanı için ilk harç döküldü

Kale İlçesinde yeni festival ve mesire alanı temeli atıldı.

Yeni festival ve mesire alanı için ilk harç döküldü

18 Ağustos 2018 19:28

Törende konuşan Başkan Cemal Akdemir, ’Kale’nin kaderi hızla değişiyor’ dedi.


Kale İlçesinde yeni festival ve mesire alanının temeli düzenlenen tören ile atıldı. Çok sayıda katılımın olduğu törende konuşan Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, "Bölgenin en büyük festival ve mesire alanının temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.


Başkan Cemal Akdemir, merhaba konuşmasında "Karakaya Barajının en geniş ve en yoğun olduğu bölgede yapmayı planladığımız büyük, kapsamlı ve muazzam festival alanı projemiz için Allah’ın izniyle temelimizi attık. Kale’nin kaderini değiştirecek bu projeyi elimizden geldiğince çalışıp kısa sürede tamamlayarak bölgemizin, Malatya’mızın ve halkımızın hizmetine sunacağız. İnşallah festival ve mesire alanı bittiği zaman Kale tamamıyla doğasıyla, suyuyla, yeşilliğiyle beraber turistlik alan olma özelliğini kazanarak insanlarımıza hizmet verecektir" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Başkan Akdemir, program kapsamında emeği geçenlere teşekkür etti.


)CÖ-Y




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