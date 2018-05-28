Yeni Hamle Eğitim Kurumlarından geleneksel iftar programı

İftar yemeği programı, Yeni Hamle Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çorlu, Genel Müdür Ahmet Polat Kaya, yönetim kurulu üyeleri Hasan Göğüş, Hasan Hüseyin Aslan, Salih Aslan, Mustafa Özer, kurum müdürleri öğretmenleri ve kalabalık bir personel katılımı ile gerçekleşti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında bir konuşma yapan Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya “Tüm İslam Aleminin Ramazan-ı Şerifi’ni Kutluyorum. On bir ayın sultanı Ramazan’ın manevi hayatımızda özel bir yeri vardır. Ramazan sabır, şükür tövbe tefekkür ayıdır. Ramazan kardeşlik ve dayanışma paylaşma ayıdır. Ramazan kötü alışkanlıklardan vazgeçme ayıdır. Bizlerde karınca kararınca öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin katkılarıyla yüzlerce aileye gıda yardımında bulunduk. Bugünde 5 kurumumuzun çalışanlarıyla bir lokmayı paylaşmanın manevi hazzını yaşıyoruz. Dilerim ki bu güzel günler sebebi ile dualarımız kabul olur ve tüm dünyada savaşlar biter. Özellikle zulüm gören Müslümanlar bu zulümden kurtulurlar” diye konuştu.