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23 Kasım 2017 16:00

Yeni Hamle Eğitim Kurumlarından kan bağışı kampanyası

Yeni Hamle Eğitim Kurumları tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi.

Yeni Hamle Eğitim Kurumlarından kan bağışı kampanyası

23 Kasım 2017 16:00


Yeni Hamle Eğitim Kurumlarında her yıl geleneksel olarak yapılan kan bağışı kampanyası bu yıl da Etüt Merkezinde kurulan seyyar bağış alanında başladı.


Genel Müdür Ahmet Polat Kaya, öğretmen ve öğrenciler burada kan bağışında bulunarak hem azalan kan bağışına dikkat çekti hem de kan bağışının önemi il ilgili mesajlar verdi. Kan bağışının bir insanlık görevi olduğuna vurgu yapan Genel Müdür Kaya, Kızılayın Malatya’da sürdürdüğü ‘Bir Kan Bir Can “kampanyasına bu yıl da 2 gün destek vererek, hem devletin hem milletin yanında olduklarını söyledi.


Yapılan bağışlardan duydukları memnuniyetlerini dile getiren Türk Kızılayı yetkilileri de kan bağışının önemine değinerek, Yeni Hamle Eğitim Kurumlarında iki günde 131 ünite kan bağışı yapıldığını ve bunun bağışların azaldığı kış günleri için çok büyük önem taşıdığını dile getirdi




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