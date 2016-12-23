Yeni Hamle öğrencilerinden örnek davranış

Halep için Diyanet Vakfı tarafından başlatılan yardım kampanyasına Yeni Hamle Eğitim Kurumları duyarsız kalmadı.

Suriye’nin Halep kentinde yaşanan insanlık dramı sonrasında Türk Diyanet Vakfı tarafından başlatılan ‘Halep’te insanlık ölmesin’ kampanyasına Malatyalılar büyük destek verdi. Toplanan 25 TIR yardım malzemeleri Halep’deki mazlumlar için yola çıkarken kuşkusuz bu yardıma öğrencilerin de desteği büyük değer kattı. Yeni Hamle Eğitim Kurumları da öğrencileri ile birlikte kampanyaya destek vererek, Halep’deki mazlumlara el uzattı.

Kurum yöneticileri ve öğrenciler, savaş mağdurları için yaptıkları yardımların uğurlama törenine katılarak kampanyayı düzenleyen Diyanet Vakfı yetkililerine teşekkür etti.