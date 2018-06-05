Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 16:40

Yeni Hamle’de Haziran kampı başladı

Yeni Hamle Eğitim Kurumlarında Haziran ayı kamp dönemi başladı.

Yeni Hamle’de Haziran kampı başladı

05 Haziran 2018 16:40

Yeni Hamle Eğitim Kurumları bünyesindeki temel lise, kurs merkezi ve Malatya Koleji öğrencilerini kapsayan ücretsiz kamp 26 Haziran’a kadar sürecek.


Uzun bir Ar-Ge çalışmasının sonuncu ortaya çıkan ve 9-10 -11 ile 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı kampta öğrencilerin mevcut çalışmalarını daha düzenli ve sistemli yürütebilmeleri için her detay düşünüldü.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya “Sınav öncesi çocuklarımızı ısınan havaların rehavetinden kurtararak tam bir konsantrasyon ile kendilerini meşgul eden televizyon, telefon ,sosyal medya gereğinden fazla uyku gibi uğraşlardan uzaklaşarak gündüz vaktini daha verimli hale getirmek adına haftanın 5 günü ve tam zamanlı yaz kampımızın 1. etabını başlatmış bulunmaktayız. Bu kampta öğrencilerimiz öğretmenleri eşliğinde zamanlarını verimli kullanarak soru çözümü ve bireysel destek alarak eksiklerini giderecekler , bayram sonrası aynı programın 2.etabı 12.sınıflarımız için yapılacak ve özellikle seri denemelerle öğrencilerin hız kazanması sağlanacak” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç