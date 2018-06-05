Yeni Hamle’de Haziran kampı başladı

Yeni Hamle Eğitim Kurumları bünyesindeki temel lise, kurs merkezi ve Malatya Koleji öğrencilerini kapsayan ücretsiz kamp 26 Haziran’a kadar sürecek.

Uzun bir Ar-Ge çalışmasının sonuncu ortaya çıkan ve 9-10 -11 ile 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı kampta öğrencilerin mevcut çalışmalarını daha düzenli ve sistemli yürütebilmeleri için her detay düşünüldü.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya “Sınav öncesi çocuklarımızı ısınan havaların rehavetinden kurtararak tam bir konsantrasyon ile kendilerini meşgul eden televizyon, telefon ,sosyal medya gereğinden fazla uyku gibi uğraşlardan uzaklaşarak gündüz vaktini daha verimli hale getirmek adına haftanın 5 günü ve tam zamanlı yaz kampımızın 1. etabını başlatmış bulunmaktayız. Bu kampta öğrencilerimiz öğretmenleri eşliğinde zamanlarını verimli kullanarak soru çözümü ve bireysel destek alarak eksiklerini giderecekler , bayram sonrası aynı programın 2.etabı 12.sınıflarımız için yapılacak ve özellikle seri denemelerle öğrencilerin hız kazanması sağlanacak” diye konuştu.