Yeni Hamlede kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay'ı Malatya Kan Bağış merkezi ve Yeni Hamle Eğitim Kurumları Etüt Merkezi işbirliği ile düzenlenen kan bağışı kampanyası kurum içinde açılan seyyar bağış alanında start aldı.

Yüzlerce öğretmen, öğrencinin ve kurum yöneticisinin bağışta bulunduğu kampanyada bir açıklama yapan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya “Kan bağışının bir insanlık görevi olduğuna, şehrimizde Kızılayımızın sürdürdüğü ‘Anne Baba Abi Oğul' temalı kan bağışı kampanyasına bu yıl da iki gün destek vererek ,hem devletimizin hem milletimizin yanındayız. Dünyanın neresinde olursa olsun yardıma koşan Türk Kızılayı'nın bugün de yarın da yanında olacağız bu sebeple kışla caddesindeki kurs merkezimize tüm vatandaşları bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan bağışlardan memnuniyetlerini dile getiren Türk Kızılay'ı Malatya Kan Bağış Merkezi yetkilileri de bağışın önemine değinerek herkesi kan bağışına davet etti.