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12 Haziran 2018 17:00

Yeni Hamle’de tanıtım dersleri

Yeni Hamle Eğitim Kurumlarında 27 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında 9-10-11-12 sınıf öğrencilerine yönelik tanıtım dersleri düzenlenecek.

Yeni Hamle’de tanıtım dersleri

12 Haziran 2018 17:00


Toplam 40 saat sürmesi planlanan derslere tüm öğrenciler davetli olduğu bildirildi. Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya velilerin çocuklarını sınavlara hazırlamak ve başarılarını artırmak amacıyla dershanede araştırdıklarını ve birçok seçenek ile karşılaştıklarını, seçeneklerin çokluğu ve her bir kurumun sunduğu imkanların birbirine yakın olmakla beraber önemli püf noktalarının olduğunu ifade etti. Ahmet Polat Kaya dershaneleri birbirinden farklı yapan şeylerden bahsederek, “İlgili dershanenin uzun yıllardır o şehrin bir markası olma özelliğinin bulunması , öğretmenlerinin tecrübeli ve gerekli bilgi ve donanıma sahip olması , öğrencilerin bilgi eksikliklerini tamamlayacak ,gerek duyduğunda alabilecekleri destek programları,hem öğrenciye hem de veliye bu süreçte destek olabilecek ve gereken yerde gerekli yönlendirmeyi yapabilecek , öğrenci öğretmen, veli arasındaki koordinasyonu sağlayabilecek yeterli sayıda rehber öğretmenin bulunması ,kurumun ve yöneticilerinin öğrenci için güvenilir olması geçmiş yıllardaki başarıları gibi bir çok başlığı 20 yılı aşkın bir süredir bünyesinde barındıran Yeni Hamle Eğitim Kurumları bu anlamda gözü kapalı tercih edilecek bir eğitim kurumudur” diye konuştu.




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