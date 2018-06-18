Yeni Hamle’de YKS provası

Yeni Hamle Eğitim Kurumlarının Malatya genelinde 23 Haziran tarihinde İnönü Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Teknik Bilimler Program Binası İnönü Caddesi yerleşkesinde yapmayı planladığı sınavda ÖSYM’nin üniversiteye giriş sınavında uyguladığı tüm kurallar uygulanacak. Sınav öncesi öğrencilerin birebir sınav ortamını yaşamaları ve gerçek sınavda hata yapmalarını önlemek amacıyla özel önlemler alındı. Öğrencilerin sınava alınırken tek tek üst aramalarının yapılacağı ,saat telefon gibi elektronik araçların da sınava alınmayacağı duyuruldu. Konuyla ilgili konuşan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, uygulamanın üniversiteye giriş sınavı öncesinde iyi bir prova olacağını ,öğrencilerin gerçek bir sınav atmosferi yaşayacaklarını söyledi. Toplam 120 sorudan oluşan TYT sınavı için 135 dakika süre verileceğini belirten Kaya öğrencilerin sınav heyecanını yeneceklerini ve ciddi anlamda bir tecrübe edeceklerini belirtti. Sınava girecek öğrencilerin aileleri ise gerçeğe bu kadar yakın olarak planlanan sınavın çocuklarını, eksiklerini görmeleri açısından çok mutlu ettiğini aktararak Yeni Hamle Eğitim Kurumlarına teşekkür etti.

Öte yandan binlerce öğrencinin katılacağı sınava başvuruların Yeni Hamle Eğitim Kurumlarının Kışla Caddesindeki kurs merkezinde 21 Haziran’a kadar yapılacağı duyuruldu.