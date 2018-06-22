Yeni Hamle’den öğrencilere destek kursu

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, "2018-2019 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 2,5 milyon öğrenci bir yüksek öğretim kurumuna yerleşebilmek için kıran kırana bir mücadele yaşayacak, bu mücadelenin içinde aynı zamanda veliler, öğretmenler, öğrenciler hatta eğitim kurumları da yer alacak. Bu nedenlerden dolayı Yeni Hamle Eğitim Kurumları bir ilke imza atarak tüm öğrencilerin ortak paydası olan matematik, geometri ve fizik derslerinde farklı seviyelerde kurslar açacak ve sayısal eşit ağırlık gruplarında öğrencilerin öğrenme güçlüğü seviyelerine göre giderilecektir” şeklinde konuştu.

Kaya, “Geçmiş yılların tecrübelerine dayanarak böyle bir kursa şehrimizde yaşayan öğrencilerin ihtiyaçları olduğu düşüncesiyle yola çıktık umarım tüm çocuklarımız için hayırlı olur. Çünkü 17 Ağustos’a kadar sürecek olan bu eğitim sürecinde, öğrencilerin kafalarındaki soru işaretleri gidecek ve büyük bir özgüvenle sınava hazırlanacaklardır. Lise düzeyindeki tüm öğrencileri kapsayan kurs TYT ve AYT konularını kapsayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerin hayatlarının kararlarını verecekleri bu sınavda şimdiden başarılar diliyorum” diyen Kaya, “Yaz dönemini bu hazırlık kursuyla geçirecek olan öğrenciler Eylül döneminde rakiplerinden bir adım önde olarak bu maratona başlayacaklardır” diye konuştu.