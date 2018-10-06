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Yeni Kaymakam köy ziyaretlerinde

Arguvan ilçesine yeni atanan Kaymakam Abdullah Şahin, tüm mahalleleri dolaşarak vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinliyor.


İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, beraberinde kurum müdürleriyle birlikte mahalle ziyaretlerine başladı. İlk olarak Çobandere Mahallesinde vatandaşlarla buluşan Şahin, “Ziyaretlerimizde ki amaç, mahallelerimizin ve mahalle sakinlerimizin sorunlarını yerinde tespit etmek, çözüm üretmek ve bize ulaşamayan sakinlerimizi sıkıntılarını dinlemek” şeklinde konuştu.


Ziyaretlerde mahalle muhtarlarına da talimat veren Kaymakam Şahin, kendilerine ulaşamayan yaşlı ve engelli bireylerin de sıkıntılarını mutlaka Kaymakamlığa ulaştırılmasını istedi.


Çobandere mahallesi sakinlerinden 80 yaşındaki Ali Bayar isimli yaşlı vatandaşta, Kaymakam Şahin'e kendilerini ziyaret ettiği için teşekkür ederek “Siz yaşça içimizde en küçüğümüzsünüz, ama makam olarak devlet makamındasınız, siz devleti temsilen devlet babamızsın” ifadelerine yer verdi.


Kaymakam Şahin ise her zaman kapılarının sonuna kadar halka açık olduğunu söyledi.


Zaman buldukça mahalleleri ziyaret edeceklerini belirten Şahin, “Biz onların, onlar da bizim yanımızda birlikte soframızı paylaşacağız. İnşallah hep beraber kahve içeceğiz” diye konuştu.


Kaymakam Şahin ve beraberindekiler daha sonra Göçeruşağı, Gökağaç, Alhasuşağı ve Kömürlük mahallelerini de ziyaret ederek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

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