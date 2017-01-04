Yeni kimlik kartı başvurusu için gelenler saatlerce sıra bekledi

Türkiye genelinde yeni çipli kimlik kartlarının dağıtılmasına başlanırken, Malatya’da vatandaşlar yeni kimlik kartlarından almak için nüfus müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu.

Yeni çipli kimlik kartları için başvurular başladı. Her il ve ilçede vatandaşlar kartlardan almak için nüfus müdürlüklerine giderken, Battalgazi İlçesi Nüfus Dairesinde yeni kart başvurusu için gelen vatandaşlar saatlerce sıra beklediler.

Başvuruların başlamasıyla birlikte çok sayıda vatandaş nüfus müdürlüklerine akın etti. Kimlik kartlarını almak isteyenlerin sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturduğu görülürken, Battalgazi İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde fiziki şartların yetersizliğinden dolayı zaman zaman büyük yoğunluklar oluştu.

Nüfus müdürlüğü yetkilisi "Vatandaşlarımız nüfus cüzdanlarını değiştirmek için acele etmeleri yığılmalara sebep oluyor. Değiştirmek için yeteri kadar süre var” diyerek yığılmanın nedenini vatandaşın başvuru yapmak için acele etmesine bağladı.

Cezmi Kartay Caddesinde bulunan Battalgazi Nüfus Müdürlüğü fiziki durumunun yanı sıra otoparkının olmaması nedeniyle de vatandaşlara büyük zorluklar yaşatıyor.

Yeni kimlik kartı başvurusu için gelen Ahmet Turan isimli vatandaş yaklaşık 3 saat sıra beklediğini söyleyerek, “Biz buraya hizmet almaya geliyoruz. İnanın yaklaşık 3 saattir buradayım zorla sıra geldi. Burayı nasıl nüfus dairesi yapmışlar anlamış değilim. Çok küçük ve otopark sorunu var. İnanın arabamı park et etmek için Beş Konakların oraya gitmek zorunda kaldım. Vatandaşa bu eziyeti çektirmesinler. Yetkililer gelip bir görsünler, ne çektiğimizi” şikayetini dile getirdi.

-Yeni kimlik başvurusu için gerekenler

Bu arada ilk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilen ve ICAO standartlarına uygun 1 biyometrik fotoğraf isteniyor.