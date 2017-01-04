Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 17:14

Yeni kimlik kartı başvurusu için gelenler saatlerce sıra bekledi

Yeni kimlik kartı başvurusu için gelenler saatlerce sıra bekledi

04 Ocak 2017 17:14

Türkiye genelinde yeni çipli kimlik kartlarının dağıtılmasına başlanırken, Malatya’da vatandaşlar yeni kimlik kartlarından almak için nüfus müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu.
Yeni çipli kimlik kartları için başvurular başladı. Her il ve ilçede vatandaşlar kartlardan almak için nüfus müdürlüklerine giderken, Battalgazi İlçesi Nüfus Dairesinde yeni kart başvurusu için gelen vatandaşlar saatlerce sıra beklediler.
Başvuruların başlamasıyla birlikte çok sayıda vatandaş nüfus müdürlüklerine akın etti. Kimlik kartlarını almak isteyenlerin sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturduğu görülürken, Battalgazi İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde fiziki şartların yetersizliğinden dolayı zaman zaman büyük yoğunluklar oluştu.
Nüfus müdürlüğü yetkilisi "Vatandaşlarımız nüfus cüzdanlarını değiştirmek için acele etmeleri yığılmalara sebep oluyor. Değiştirmek için yeteri kadar süre var” diyerek yığılmanın nedenini vatandaşın başvuru yapmak için acele etmesine bağladı.
Cezmi Kartay Caddesinde bulunan Battalgazi Nüfus Müdürlüğü fiziki durumunun yanı sıra otoparkının olmaması nedeniyle de vatandaşlara büyük zorluklar yaşatıyor.
Yeni kimlik kartı başvurusu için gelen Ahmet Turan isimli vatandaş yaklaşık 3 saat sıra beklediğini söyleyerek, “Biz buraya hizmet almaya geliyoruz. İnanın yaklaşık 3 saattir buradayım zorla sıra geldi. Burayı nasıl nüfus dairesi yapmışlar anlamış değilim. Çok küçük ve otopark sorunu var. İnanın arabamı park et etmek için Beş Konakların oraya gitmek zorunda kaldım. Vatandaşa bu eziyeti çektirmesinler. Yetkililer gelip bir görsünler, ne çektiğimizi” şikayetini dile getirdi.
-Yeni kimlik başvurusu için gerekenler
Bu arada ilk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilen ve ICAO standartlarına uygun 1 biyometrik fotoğraf isteniyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç