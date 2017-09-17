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17 Eylül 2017 14:44

Yeni Malatya Stadyumu ilklere sahne oldu

Malatyalıların açılmasını dört gözle bekledikleri Yeni Malatya Stadyum’u, Süper Lig’in 5.

Yeni Malatya Stadyumu ilklere sahne oldu

17 Eylül 2017 14:44

haftasındaki Bursaspor maçıyla birlikte ilk kez görücüye çıktı.


27 bin 44 seyirci kapasiteli stadyumdaki ilk maç bir çok ilke de sahne oldu. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan ilk mücadelede Bursaspor ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor, 4-2 mağlup olarak açılışı kötü yaptı. Yeni stadyumun çimlerinde oynanan ilk resmi maçın golü ise Bursasporlu William Paul Ekong’dan geldi. Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla yeni stattaki ilk golü atan isim ise Khalid Boutaib oldu.


Yeni stadyumdaki ilk karşılaşmayı biletli 9 bin 420 Malatyalı, 260 da Bursasporlu taraftar izledi.




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