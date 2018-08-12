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12 Ağustos 2018 14:45

Yeni Malatya Stadyumunun kullanıma hazır hale getirildi

Yeni Malatyaspor’un eksikliklere bağlı olarak güvenlik gerekçesiyle geçen sezon taraftarına kapalı tuttuğu Kuzey Tribünü, misafir tribününde yapılan tadilat sonrası kullanıma hazır hale getirildi.

Yeni Malatya Stadyumunun kullanıma hazır hale getirildi

12 Ağustos 2018 14:45


Yaklaşık 3 bin seyirci kapasiteli Kuzey Tribünün sezonun ilk iç saha maçı olan Fenerbahçe karşılaşmasında kullanılabileceği belirtildi.


Yeni Malatyaspor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre tribünün kullanımı için gerekli düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “2018-2019 sezonunda stadyumumuzu tam kapasite kullanabilmek amacıyla, kulübümüz tarafından 66 metre özel uve dayanımlı çift yüzey cam ve 66 metre özel file ile misafir seyirci tribünü hazır hale getirilmiştir” denildi.




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