Yeni Malatyaspor 1 Ağustos’ta Malatya’da toplanacak

Malatya ekibi, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Yeni Malatyaspor’da 25 Haziran’da başlayan kamp çalışmaları 28 Temmuz itibariyle sona erdi. Sarı-kırmızılılar, 31 Temmuza kadar izin yapacak. Malatya ekibi, 1 Ağustos’ta Malatya’da toplanarak, ligin ilk haftasında deplasmanda İzmir ekibi Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına 25 Haziran’da Malatya’da start verdi. Sağlık kontrolünden geçen teknik heyet ve futbolcular, burada süren 6 günlük çalışmanın ardından 1 Temmuz’da Bolu’da toplanarak, 11 Temmuz’a kadar birinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştirdi. 14 Temmuz’da Topuk Yaylası’nda toplanan sarı-kırmızılı ekip, 28 Temmuz’da ikinci etabı tamamladı.

"Sezona iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum"

Yeni Malatyaspor’un genç defans oyuncusu Gökhan Akkan, yaptığı açıklamada sezona iyi bir başlangıç yapacaklarına inandıklarını söyleyerek, "Birinci etap kamp çalışmalarımız çok iyi geçti. İkinci etap kamp çalışmalarımızda talihsiz sakatlıklar olduğu için bayağı bir eksik kaldık. Ama ona rağmen günde çift idmanlarla kendimizi hazırladığımızı düşünüyorum. Hocamız takımı iyi hazırladı. Sakatların da bir an önce takıma dönmesiyle birlikte sezona iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Hocamızın istediği taktirde forma şansı bulabileceğime inanıyorum. Ben elimden geleni yapıyorum. Hocam şans verdiği sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Taraftarlarımız da her zaman arkamızda olsunlar. Onların güvenini boşa çıkartmak istemiyoruz. Onlarla birlikte çok daha güçlüyüz. Yeni sezonda çok daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.