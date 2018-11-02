Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

haftasında deplasmanda A. Alanyaspor ile karşılaşacak olan E. Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-0'lık skorla mağlup eden ve 15 puanla 8. sıraya yerleşen E.Yeni Malatyaspor, ligin 11. haftasında 4 Kasım Pazar günü 16.00'da deplasmanda A. Alanyaspor ile karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda sahasında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kırklarelispor'u 1-0 mağlup ederek, bir üst tura yükselen sarı-kırmızılılar, gözünü lige çevirdi. Galatasaray maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Arturo Mina takıma yeniden dönerken, ameliyatı sonrası tedavisi süren Ömer Şişmanoğlu ile sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Sincere Seth, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Erol Bulut, Galatasaray karşısında alınan galibiyetin anlam kazanabilmesi için A. Alanyaspor deplasmanından da 3 puanla dönmek istediklerini ifade etti.

Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçının son çalışmasını yarın kendi tesislerinde yaparak özel uçakla Alanya'ya gidecek.