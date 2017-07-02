Yeni Malatyaspor alt yapı seçmeleri yapıldı

Orduzu Pınarbaşı sentetik sahada yapılan seçmeleri Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve Alt Yapı Sorumlusu Mehmet Maden de izledi.

Alt yapı antrenörleri nezaretinde yapılan seçmelere rekor katılım olduğu belirtildi.

“Bir çok yetenekli genci bünyemize dahil ettik”

Küçük yaş kategorilerinde yapılan seçmelerde yetenekleriyle sivrilen minikler, alt yapı bünyesine dahil edildi.

Seçmelerle ilgili bilgi veren Alt Yapı Koordinatörü Levent Doğandemir, “Seçmelerimize rekor katılım oldu. Deneyimli hocalarımız nezaretinde yetenekli gençlerimiz izlenerek buraya davet edildi. Burada da bir seçme yaptık. Bir çok yetenekli genci bünyemize dahil ettik. Seçmeleri yakından takip eden Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve Alt Yapı Sorumlumuz Mehmet Maden’e teşekkür ediyoruz. Gerçekten alt yapı ile yakından alakadar oluyorlar. Süper Lig’deki ilk yılımızda alt yapıda da yeni kategorilerimiz olacak. Bu kategoriler için de çalışmalarımız devam ediyor” dedi.