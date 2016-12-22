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22 Aralık 2016 16:00

Yeni Malatyaspor, başarısızlığı şansa bağlamıyor

Yeni Malatyaspor, başarısızlığı şansa bağlamıyor

22 Aralık 2016 16:00

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, TFF 1. Lig’de son haftalarda alınan kötü sonuçlar için, "Şansızlık kelimesini kullanmak istemiyorum. Şans dediğiniz şey insanın aklıyla bileğinin gücüdür. Topa iyi vurursanız gider olur. Gol olmamışsa bunu şansızlıkla adlandıramazsınız" dedi.
Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde takımın yaptığı idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, takımın son durumu ve bu haftaki Bolu maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Hiçbir bahanenin arkasına sığınacak değiliz”
Galip gelemedikleri 5 haftalık süreçte kötü oynadıkları tek maçın Göztepe maçı olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Ravcı, “Kaybettiğimiz maçlara baktığımızda Göztepe maçı hariç kötü oynadığımız ya da mücadele etmediğimiz maç yok. Tamamen futbolun talihsizliği diyelim. Bazen şansızlık kelimesini kullanıyoruz ama ben şansızlığı kullanmak istemiyorum. Çünkü şans denilen şey insanın aklı ile bileğinin gücüdür. Siz topa iyi vurursanız top gider olur. Gol olmamışsa bunu şansızlıkla adlandıramazsınız. Ben daha öncede söyledim, hiçbir bahanenin arkasına sığınacak değiliz. Hiçbir bahaneyi de futbolda kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

“Umudunuzu kaybettiğinizde her şeyinizi kaybedersiniz”
Ravcı, kötü gidişata rağmen umutlarını koruduklarını kaydederek, “Bir kötü gidişat var ama hiçbir zaman da umutsuz değiliz. Biz oyuncularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Şunu kesin biliyoruz, umudunuzu kaybettiğinizde her şeyinizi kaybedersiniz. Bu kötü gidişattan bizleri düzlüğe çıkaracak olan oyuncularımızdır. Bazen daha yükseğe sıçramak için biraz geri çekilmek gerekiyor. Tabi geriye çekilme derken bilerek geriye çekilmiyoruz. Futbolcularımızın kendine inanması gerekiyor. En kısa zamanda bu durumdan çıkmamız gerekiyor. Son bir Bolu maçımız kaldı. Orada da çok iyi bir sahada oynayamayacağımız kesin. Elimizden geleni yapıp, en azından devreyi puan ya da puanlarla kapatmak istiyoruz. İkinci yarı her şey çok daha farklı olacak” diye konuştu.



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