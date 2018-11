Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'ten Gürkan'a ziyaret

Burada konuşan Battalgazi belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Evkur Yeni Malatyaspor'un Malatya'nın bir değeri ve ortak paydası olduğunu belirterek, “Yeni Malatyaspor'umuz Süper Lig'deki konumu itibariyle Adil Gevrek yönetimi ile belli bir noktaya geldi. Geçtiğimiz günlerde yapılan Malatya'mızda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçında da Malatyalı hemşehrilerimizin yüzünü güldürdü. 2-0 net bir skor ile galibiyeti elde etti. Malatyaspor bizim ortak paydamızdır, değerimizdir. Malatyalı olan, yaşayan herkes Malatya'ya olan özlemi tezahür olarak Malatyaspor'da bulur. Malatyaspor'un da bu anlamda yönetim ve teknik heyet noktasındaki şu andaki lig konumuna baktığımızda hakikaten ileri bir sırada. Çok daha bütçe ayırıp, çok daha bütçe harcayan takımların çok çok daha üstünde. Demek ki burada yönetimin irade kararlılığı gerekiyor. Çok para ile bu işler olmuyor demek ki. Ama Adil Başkanımız olsun, yönetim kurulu üyeleri olsun Malatyaspor ile ilgili ve sportif aktivite ve sivil toplum örgütleri olsun, meslek kuruluşları olsun bunlarla ilgili başkanlık yapmak, yöneticilik yapmak hakikaten zordur. Burada ortak paydamız Malatyaspor ise, Başkanımıza ve yönetimine destek olmamız lazım. Her konuda destek olmak lazım. Seyirci olarak, ekonomik anlamda, söz olarak destek olmamız lazım. Bizim gibi kurum ve kuruluşlar olsun yardımcı olmamız lazım. İnşallah bizlerde Malatyasporumuza destek verme noktasında gayret göstereceğiz. Netice itibariyle bugün Malatyalı işadamımız olan değerli başkanımız gece gündüz demeden bütün zamanını bu kulübe vakfetmiş yönetim kurulu üyeleri ile birlikte. En kıymetli unsur para değildir. Zamandır. Zamanlarının bütün spor camiasına ve Malatya'nın onuruna, Malatya'nın ortak paydası olan Malatyaspor'a vakfetmişler. Ben bu fedakarlıklarından dolayı Adil başkanımızı, yönetimini, tüm teknik heyetini, sporcularımızı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise, Başkan Gürkan'ın her zaman desteğini gördüklerini belirterek, “Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum bizleri ağırladıkları için. Biliyorsunuz ki 4 yıldır bizlere her zaman destek olmuşlardır. Başkanımızın dediği gibi ortak paydamız Evkur Yeni Malatyaspor. Bütün Malatyalıların takımı. Ve gerçekten burada bir şehrimizin marka değerini de artıracak bir unsur. Bu anlamda ben bütün kuruluşlarımız, taraftarlarımız ve işadamlarımız takımımıza sahip çıkmamız lazım. Malatya'mızı bizde elimizden geldiği kadarıyla üst sıralara taşımak, sportif anlamda başarılı olmak, ekonomi anlamda da iyi bir yerde bitirmek ve altyapıya da yatırım yaparak Malatya futboluna ve Türk futboluna katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Dediğim gibi burada önemli olan bir olmaktır. Başkanım da bahsetti bir Galatasaray maçını 2-0 galip gelmek tabi ki çok önemli ama, taraftarlarımızın stadı doldurması daha önemlidir. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. İstiyoruz ki taraftarlarımız her karşılaşma da stadı doldursun. Birlikte olursak daha büyük başarılara imza atarız” diye konuştu.