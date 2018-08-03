Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek’ten kombine sitemi

Ligin başlamasına daha 10 gün var ama üzülerek söylemek işitiyorum ki kombine satışlarımız bin civarında. Bu konuda taraftarlarımızdan, iş adamlarımızdan ve esnaflarımızdan destek bekliyoruz. Bu takım hepimizin" dedi.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Gevrek, “Yeni Malatyaspor bizim ortak değerimiz. Takımımız şehrimizin marka değerinin artmasına ciddi manada katkı sağladı. Bizim şehir olarak bir araya gelip takımımızın arkasında durmamız lazım. Bu noktada bugün MTSO’yu ziyaret ettik. Ben Başkanımızın Yeni Malatyaspor’u sevdiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte Yeni Malatyasporumuzun arkasında dururuz” ifadelerini kullandı.

Başkan Gevrek, kombine satışlarının az olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bütün Malatyalıları takıma sahip çıkmaya davet etti.

Gevrek, “Kombine ve loca satışlarımız başladı. Ligin başlamasına daha 10 gün var ama üzülerek söylemek işitiyorum ki kombine satışlarımız bin civarında. Bu konuda taraftarlarımızdan, iş adamlarımızdan ve esnaflarımızdan destek bekliyoruz. Bu takım hepimizin. Bütün hemşehrilerimizin takımımıza sahip çıkması lazım. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama bütün şehir bir araya gelirsek daha büyük bir güç oluruz” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, “Yeni Malatyaspor fikir ve düşünce ayırt etmeksizin hepimizin ortak noktada birleştiği ve şehrimize katkısı çok yüksek olan önemli bir değerdir. Yeni Malatyaporun başında iyi bir ekip var. Takımımızı 3 yılda önemli yerlere getirdiler. Samimiyetlerini ve kendi ruhlarını ortaya koyarak bunu başardılar. Ben bu noktada kendilerine teşekkür ediyorum. Şehrimizde emek verip gayret gösteren kişilerin takdir edilmesi lazım. Biz bu anlamda kulübümüzün Başkanının ve yönetiminin yanında olmak için elimizden gelen çabayı yapmaya çalışacağız. Malatya’nın bütün esnafını ve tüccarını Yeni Malatyaspor’un yanında olmaya davet ediyoruz. Yeni Malatyaspor’un Süper Ligde kalması şehrimiz için çok önemli. O yüzden yönetime ve takıma sahip çıkmalıyız” diye konuştu.