Yeni Malatyaspor Başkanı’ndan Erol Bulut açıklaması

Öyle yazıldığı çizildiği gibi değil. Yönetimim ve ben Erol Hocayla yüzde yüz devam edilmesinden yanayız. Bunu kendisiyle yaptığım görüşmede de paylaştım. Bu anlamda hocamızın şartlarında iyileştirmeye gittik” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, teknik heyetin durumu ve yeni sezon planlamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erol Bulut’un Evkur Yeni Malatyaspor’un sözleşmeli hocası olduğunu ve yeni sezonda kendisiyle devam etmek istediklerini belirten Gevrek, genç hocanın şartlarında iyileştirmeye gittiklerini ifade etti.

“Kadroda yer açtıktan sonra 5-6 transfer yapacağız”

Yeni sezon için kolları sıvadıklarını belirten Gevrek, “Geçen sezon ligi hedeflediğimiz yerde tamamladık. Bu seneki hedefimiz daha yukarılar olacak inşallah. Bunun için de çalışmalara başladık. Tabi burada şunu söyleyeyim; kesinlikle takımın iskeletini bozmayacağız. Elimizde iyi bir kadro var ve biz bu kadronun üstüne takviye yaparak sezona girmek istiyoruz. Önceliğimiz iç transfer olacak. Bu doğrultuda göndermeyi düşündüğümüz isimler var. Bu isimleri gönderip kadroda yer açtıktan sonra 5-6 transfer yapacağız” dedi.

“Biz istikrardan yanayız”

Gevrek, Teknik Direktör Erol Bulut ile devam edip etmeyeceklerine yönelik de konuşarak, şunları söyledi:

“Bunu daha önce de paylaştım, Erol Hoca bizim sözleşmeli hocamız. Açık söylüyorum biz istikrardan yanayız. Öyle yazıldığı çizildiği gibi değil. Yönetimim ve ben Erol Hoca’yla yüzde yüz devam edilmesinden yanayız. Bunu kendiyle yaptığım görüşmede de paylaştım. Biz kendisiyle iyi bir birliktelik yakaladık ve bunu daha da yukarılara taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda hocamızın şartlarında iyileştirmeye gittik. Tabi şuraya da değinmeden geçmek istemiyorum, bir kulübün, sözleşmesi devam eden bir teknik adamla görüşmesini hiç etik bulmuyorum. Aynı şekilde hocanın görüşmesi olmuş ise o da etik değildir. Biz olaya böyle bakıyoruz, böyle yaklaşıyoruz.”

“Bizim referansımız geçmişimiz”

Evkur Yeni Malatyaspor’un başında dördüncü yılını geride bırakmaya hazırlandığını kaydeden Gevrek, “Allah’a hamdolsun bu dört yılda hep yukarıya oynadık. Ben bu başarımızın iyi niyetimizden kaynaklandığını düşünüyorum. O yüzden camiamıza şunu söylüyorum; lütfen rahat olun! Biz dört yıldır her sezon başı bazı sıkıntılar yaşadık ama sonu hep iyi oldu. Yine iyi olacak, hatta daha da iyi olacak. Bizim referansımız geçmişimiz. İnşallah bu sene geçen seneden de iyi olacak. Taraftarımızdan sadece biraz sabır ve bize inanmalarını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“4 oyuncumuza teklif geldi”

Gevrek, 4 futbolcularına ciddi teklifler olduğunu da belirterek, “Sezonun tamamlanmasının ardından 4 oyuncumuza teklif geldi. Bu tekliflerden ikisi dolaylı, diğer ikisi resmi yollardan iletildi. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Görüşmelerimiz kulübün menfaatleri doğrultusunda gelişirse bu oyuncularımızı satabiliriz. Bu teklifler bizi bir anlamda da memnun ediyor, çünkü kulübümüz artık bulup satan bir kulüp durumuna geldi” diye konuştu.